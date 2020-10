Pordenone-Reggina dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Pordenone e Reggina si sfidano nella 5ª giornata di Serie B: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

PORDENONE-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Pordenone-Reggina

• Data: sabato 24 ottobre 2020

• Orario: 14:00

• Canale TV: - DAZN

• Streaming: DAZN

Guarda Pordenone-Reggina su DAZN

La quinta giornata di Serie B, offre la sfida tra due squadre intenzionate a fare la voce grossa in questo campionato: Pordenone contro Reggina, progetti ambiziosi a confronto.

Altre squadre

I neroverdi, allenati da Attilio Tesser, sono partiti col freno a mano tirato: tre pareggi e la sconfitta col , relegano il Pordenone a 3 punti dopo 4 partite.

Trend migliore seppur non ancora al top per la Reggina, imbattuta sì ma capace di ottenere soltanto una vittoria nei match fin qui disputati: per il resto 3 pareggi, che collocano i calabresi a quota 7 in classifica.

Tutto su Pordenone-Reggina: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO PORDENONE-REGGINA

Pordenone-Reggina si gioca sabato 24 ottobre 2020 allo stadio 'Guido Teghil' di Lignano Sabbiadoro: fischio d'inizio programmato alle ore 14:00.

La partita tra Pordenone e Reggina sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Come detto, Pordenone-Reggina verrà trasmessa in streaming su DAZN: basterà registrarsi al sito e sottoscrivere un abbonamento, mentre chi lo ha già fatto potrà godersi la partita sul portale web o scaricando l'app su smart tv, smartphone o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi offrirà la diretta testuale di Pordenone-Reggina con il racconto delle azioni dei protagonisti in campo in tempo reale.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco; Misuraca, Calò, Rossetti; Ciurria; Musiolik, Diaw. All. Tesser.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. All. Toscano.