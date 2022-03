Polonia-Svezia dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

POLONIA-SVEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Polonia-Svezia

Polonia-Svezia Data: 29 marzo 2022

29 marzo 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: -

- Streaming: -

Non solo Portogallo-Macedonia del Nord. Il programma degli spareggi verso Qatar 2022 prevede anche la sfida tra la Polonia e la Svezia. Le due nazionali si sfidano in 90 minuti che mettono in palio un posto nella prossima Coppa del Mondo.

La Polonia si presenta alla finale senza passare per la sfida contro la Russia, dopo le sanzioni comminate da FIFA e UEFA in seguito ai fatti in Ucraina. La Svezia, invece, ha conquistato il pass per il match di Chorzow grazie al successo di misura ai tempi supplementari contro la Repubblica Ceca: alla 'Friends Arena' di Solna è stato l'ex Palermo Quaison a regalare alla nazionale scandinava la qualificazione.

Nel percorso verso il Qatar, la Svezia si è classificata al secondo posto nel Gruppo B alle spalle della Spagna con 15 punti, 4 in meno rispetto alle 'Furie Rosse', mentre la Polonia ne ha ottenuti addirittura 20, concludendo il percorso nel Gruppo I con sei lunghezze di ritardo sull'Inghilterra.

Di seguito tutte le informazioni utili su Polonia-Svezia: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming, oltre alle formazioni.

ORARIO POLONIA-SVEZIA

Polonia-Svezia, gara valida per la finale del 'Path B' dei playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar, è in programma martedì 29 marzo 2022 al Stadion Slaski di Chorzow, in Polonia. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE POLONIA-SVEZIA IN TV

Polonia-Svezia non sarà trasmessa in diretta tv in Italia. Nessuna emittente televisiva nazionale ha, infatti, finora comunicato di aver acquisito i diritti della partita.

POLONIA-SVEZIA IN DIRETTA STREAMING

Polonia-Svezia non sarà visibile nemmeno in diretta streaming: allo stesso modo, nessuna piattaforma ha acquisito i diritti per trasmettere la partita attraverso pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA-SVEZIA

POLONIA (3-5-2): Szczęsny; Bielik, Glik, Bednarek; Cash, Krychowiak, Moder, Zieliński, Puchacz; Milik, Lewandowski.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Claesson, K. Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski, Isak.