L'Equipe - Polizia nella sede del Lille: accertamenti sulla cessione di Osimhen al Napoli

Giornata campale per la dirigenza del Lille e, a c'entrare, non sono i deludenti risultati sportivi ottenuti in questa stagione: come riportato da 'L'Equipe', la sede del club ha ricevuto la visita della Polizia giudiziaria.

Gli inquirenti avrebbero proceduto all'audizione di diverse persone, tra cui il Direttore Amministrativo e Legale Julien Mordacq: nel mirino il duro scenario economico profilatosi nell'ultimo periodo, certificato dal blocco del pagamento delle provvigioni agli agenti sportivi, i quali hanno esposto la loro denuncia al Tribunale di Lille e della FIFA.

Un blocco arrivato in seguito all'indagine interna svolta dalla società tramite uno studio legale, in modo da vederci chiaro prima di procedere con le spese.

Ma un altro degli obiettivi degli inquirenti, sempre secondo il noto quotidiano transalpino, sarebbe volto a far luce sulle modalità di alcuni trasferimenti, tra cui quello relativo alla cessione di Victor Osimhen al Napoli, avvenuta nell'estate 2020.

L'articolo prosegue qui sotto

Il centravanti nigeriano è stato acquistato per poco più di 70 milioni di euro dai partenopei ma, di quella cifra, il Lille ne avrebbe visto appena la metà, quantificabile in circa 36 milioni: nell'operazione sono stati inseriti anche altri quattro giocatori, valutati complessivamente una ventina di milioni.

Uno di questi è il portiere Karnezis, tutt'ora al Lille, mentre gli altri tre ora militano nelle serie inferiori italiane: l'attaccante Ciro Palmieri (Nocerina, Serie D), l'esterno destro Luigi Liguori (Frattese, Serie D) e il difensore centrale Claudio Manzi (Turris, Serie C).

Proprio questi trasferimenti sono peraltro stati oggetto dell'inchiesta, da parte della Procura Federale, sulle plusvalenze che ha portato al proscioglimento di tutti i tesserati coinvolti, compreso il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.