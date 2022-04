Caso plusvalenze: tutti prosciolti, inclusi Agnelli e De Laurentiis

E' arrivata la sentenza sul caso plusvalenze: in tutto attendevano la sentenza 59 dirigenti, tra i quali il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il collega della Juventus, Andrea Agnelli. Come confermato dalla FIGC, nessuna condanna: tutti i deferiti stati tutti prosciolti.

Il procuratore Chiné aveva chiesto per Agnelli 12 mesi di inibizione e De Laurentiis 11 mesi e 5 giorni. In 59 dirigenti rischiavano una condanna sportiva dopo la richiesta della procura federale, invece nessuna squalifica o multa già dopo il primo grado di giudizio.

L'articolo prosegue qui sotto

Oltre ai cinquantanove dirigenti coinvolti (tra cui Preziosi, Nedved ed Edoardo De Laurentiis), attendevano la sentenza anche undici società (comprese Genoa e Sampdoria). Non è comunque da escludere che il procuratore federale Chinè presenti appello. Per le motivazioni della decisione, come evidenziato dalla federazione, bisognerà attendere.

La FIGC ha pubblicato una nota per rendere noto la decisione:

"Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla Procura Federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili. Le motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni"

Nello specifico sono state prosciolte le seguenti persone:

"Fabio Paratici, Federico Cherubini, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Enrico Vellano, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Maurizio Arrivabene, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Massimo Ienca, Massimo Ferrero, Antonio Romei, Paolo Fiorentino, Paolo Repetto, Adolfo Praga, Gianluca Tognozzi, Giovanni Invernizzi, Giuseppe Profiti, Enrico Castanini, Gianluca Vidal, Aurelio De Laurentiis, Jacqueline Marie Baudit, Edoardo De Laurentiis, Valentina De Laurentiis, Andrea Chiavelli, Franco Smerieri, Anita Angiolini, Paolo Pinciroli, Enrico Preziosi, Giovanni Blondet, Alessandro Zarbano, Diodato Abagnara, Luca Carra, Marco Ferrari, Pietro Pizzarotti, Giacomo Malmesi, Paolo Piva, Marco Tarantino, Giovanni Corrado, Giuseppe Corrado, Raffaella Viscardi, Julie Michelle Harper, Alexander Knaster, Marco Lippi, Mirko Paletti, Giovanni Polvani, Stuart Grant Thomson, Stephen Gauci, Pietro Accardi, Francesco Ghelfi, Fabrizio Corsi, Rebecca Corsi, Luca Campedelli, Giuseppe Campedelli, Daniele Sebastiani, Gabriele Bankowki e Roberto Druda"

Tra le società, invece, Juventus, Sampdoria, Napoli, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Chievo, Novara e Pescara.