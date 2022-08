Poli lascia l'Antalyaspor, è ufficiale: Lecce, Cremonese e Sampdoria su di lui

Andrea Poli ha risolto il contratto con l'Antalyaspor: possibile ritorno in Italia per lui, cercato da Lecce, Cremonese e Sampdoria.

E' durata una sola stagione la permanenza in Turchia di Andrea Poli che, nel 2021, aveva deciso di cambiare vita trasferendosi all'Antalyaspor, club con cui ha terminato al settimo posto l'ultima Süper Lig.

La società biancorossa ha reso nota la risoluzione con il centrocampista classe 1989 attraverso questo post pubblicato sul proprio account Facebook.

Per Poli, che il prossimo 29 settembre soffierà su 33 candeline, potrebbe profilarsi l'ipotesi di un ritorno in Italia, come paventato da 'Sky Sport': sulle sue tracce ci sarebbero Lecce, Cremonese e Sampdoria.

L'opzione genovese sarebbe la più romantica, avendo Poli già indossato quella maglia a inizio carriera e, per l'ultima volta, nella stagione 2012/2013, quella del ritorno in massima serie dopo il purgatorio della B.

Per Poli 28 presenze (20 delle quali dal primo minuto) con l'Antalyaspor e nessuna rete realizzata.