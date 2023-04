Polemiche a Nantes, Kombouaré esclude Hadjam: si è rifiutato di interrompere il digiuno del Ramadan

Il tecnico del Nantes ha chiesto a tutti i suoi giocatori musulmani di interrompere il digiuno prima delle partite, Hadjam dice no e resta fuori.

Una decisione destinata a fare discutere quella assunta dal tecnico del Nantes, Kombouaré, che ha escluso il terzino titolare Hadjam dalla gara di Ligue 1 contro il Reims.

Alla base della scelta, infatti, non ci sarebbero motivazioni tecnico-tattiche ma il rifiuto opposto dal giocatore al consiglio di interrompere il digiuno che tutti i musulmani praticanti rispettano in questo periodo per il Ramadan.

Una pratica che Kombouaré non approva, tanto da chiedere a tutti i suoi giocatori di fede musulmana di interrompere il digiuno in occasione delle partite. Invito non raccolto da Hadjam che quindi è rimasto fuori dalla lista dei convocati.

Kombouaré peraltro ha sempre adottato questa regola anche quando allenava il PSG, come raccontato recentemente da Kalifa Coulibaly a 'Ouest-France'. In Ligue 1 inoltre, a differenza di quanto avviene ad esempio in Premier League, i calciatori non possono assumere cibo e bevande quando l'orario dell' Iftar corrisponde con lo svolgimento di una partita.

In ogni caso l'esclusione di Hadjam non ha prodotto effetti particolarmente positivi in campo, dato che il Nantes ha incassato una pesantissima sconfitta casalinga per 0-3. Mentre le polemiche divampano.