Pogba al Real? La bomba dalla Spagna: "Costerà 80 milioni più Bale e Kroos"

Da un lato la voglia di cambiare aria dopo tre anni, dall'altro la voglia di fare un colpo grosso a centrocampo. Da un lato Paul Pogba, dall'altro il Real Madrid. Alla ricerca di un contatto decisivo per chiudere il possibile trasferimento dell'estate.

Il giocatore è l'obiettivo numero uno dei 'Merengues', ma lo United non ha intenzione di fare sconti. Secondo Eduardo Inda, ex capo di 'Marca', l'operazione sarebbe però già chiusa.

Intervenuto a 'El Chiringuito', ha affermato che entro settimana prossima l'operazione sarà definita e porterà a Manchester due giocatori e un ricco conguaglio: Toni Kroos, Gareth Bale e 80 milioni di euro.

"L'interesse della è un trucco di Raiola per far alzare il prezzo. Credo che la prossima settimana Pogba sarà un giocatore del . L'affare è in stato molto avanzato".