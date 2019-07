Pogba-Lingard, lite in Australia? La scena che non è sfuggita ai social

In un video pubblicato dal Manchester United si vedono Pogba e Lingard dirsi qualcosa in maniera animata: Lindelof deve calmare il francese.

In attesa di buone notizie sul proprio futuro, Paul Pogba è partito regolarmente per il ritiro precampionato del . C'è anche lui in assieme al resto della rosa di Solskjaer, ma pare che l'aria che tira non sia delle migliori.

Nella giornata di ieri, lo United ha infatti pubblicato sui propri profili social un breve video nel quale si vedono i giocatori effettuare una passeggiata rigenerativa dopo il lungo volo dall' all'Australia. Tra questi, appunto, anche Pogba e Lingard. E lì è accaduto qualcosa che non è sfuggito a tanti osservatori.

Nothing like a walk to stretch the legs after a 16-hour flight 👌😊 #MUFC #MUTOUR pic.twitter.com/3jc4dfVNpx — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2019

Nel video in questione, a un certo punto si vedono i due giocatori dirsi qualcosa in maniera piuttosto animata. Pogba si gira di scatto verso Lingard, che sta camminando qualche metro dietro di lui, tanto che Lindelof deve calmare il francese, abbracciandolo in maniera fraterna.

Una scena inserita in maniera probabilmente involontaria dal Manchester United nel video. Ma, come detto, sui social in tanti l'hanno notata. L'ennesimo segnale che, dopo le sue parole e quelle di Raiola, l'avventura a Manchester di Pogba è destinata a concludersi presto.