Pogba alla Juvemtus, il tam-tam cresce: "Ci sono il 50% delle possibilità"

Un amico torinese di Pogba sul suo possibile approdo alla Juventus: "Ci sono il 50% di possibilità".

I rapporti non proprio idilliaci tra Florentino Perez e Mino Raiola stanno sempre di più raffreddando la pista che fino ad un mese fa avrebbe dovuto portare Paul Pogba al .

Per questo motivo il francese, obiettivo di calciomercato anche della , col passare dei giorni sta tornando in auge come possibile colpo estivo della Vecchia Signora.

In questo senso, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra Pavel Nedved e Mino Raiola. Il giocatore chiede un ingaggio di 12 milioni di euro netti (alle merengues ne chiedeva 15), i Red Devils lo valutano circa 150 milioni di euro.

Un prezzo che rende necessario l'inserimento di una contropartita dal punto di vista tecnico: Cancelo, Douglas Costa o forse Dybala.

Dal canto suo Paul, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi (ha sottolineato di essere voglioso di una nuova sfida), ha postato ieri sui social un'immagine che lascia trasparire che gli piacerebbe proprio tornare in bianconero.

A qualche amico di Pogba, in primis lo stilista Alessandro Martorana, è fortemente convinto del suo ritorno.

"Ci ho parlato, e direi che ci sono il 50 per cento delle possibilità che possa arrivare".

Nell'ultima stagione a Manchester Pogba ha collezionato un totale di 47 presenze e 16 goal.