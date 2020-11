Pogba si confessa: "Il periodo più complicato della mia carriera"

Dovevva diventare uno dei pilastri del nuovo , ma il ritorno di Paul Pogba in maglia Red Devils si sta rivelando un incubo dal punto di vista sportivo. Lo stesso ex centrocampista della ha ammesso le proprie difficoltà.

Ai microfoni di 'RTL', il mediano francese ha confessato le proprie impressioni riguardo la permanenza allo United:

"Non ho mai vissuto un periodo così complicato nella mia carriera sportiva. Giocare con la Nazionale francese è stata una boccata d’ossigeno per me. Siamo una famiglia, siamo tutti molto vicini. Il gruppo è magico ed eccezionale. La vittoria contro il è stata un momento speciale, abbiamo mostrato maturità".