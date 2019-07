Pobega dal Milan al Pordenone: viene annunciato come... Pogba

Tommaso Pobega lascia il Milan e scende in B per giocare col Pordenone. E l'annuncio via social dei neroverdi diventa immediatamente virale.

Tommaso Pobega come Paul Pogba? Paragone azzardato, almeno per ora. Intanto, però, il centrocampista scuola prosegue il proprio percorso di crescita: il club rossonero ha annunciato la sua cessione al Pordenone, promosso in Serie B per la prima volta nella propria storia.

Pobega è stato ceduto ai Ramarri "con la formula del prestito con diritto di opzione e contropzione", come comunicato dal Milan. E assaggerà per la prima volta la Serie B, dopo aver collezionato 32 presenze in C con la maglia della Ternana. Un matrimonio che inizia nel migliore dei modi, almeno dal punto di vista... social.

Sui propri profili, il Pordenone ha infatti annunciato l'arrivo del ventenne (compie gli anni proprio oggi) Pobega in maniera insolita e bizzarra: con un video nel quale, inizialmente, le lettere collocate sulla sua nuova maglia vengono disposte in modo da formare il cognome di... Pogba.

Centrocampista ✅

Fisico ✅

Inserimenti ✅



Benvenuto Pobga 🐙#ForzaRamarri pic.twitter.com/HvKjaNSLm2 — Pordenone Calcio (@PordenoneCalcio) 15 luglio 2019

Una boutade, ovviamente. E del resto il Pordenone è divenuto celebre nel mondo del calcio italiano non solo per le sue imprese sportive, come la storica promozione in Serie B e l'altrettanto storico 0-0 - con successivo ko ai rigori - a San Siro contro l' del dicembre 2017, ma anche per la gestione spensierata e moderna dei propri account social.

Però, come sottolinea ancora il Pordenone, a ben vedere le somiglianze tra Pogba e Pobega non si limitano solo all'assonanza del cognome: entrambi sono centrocampisti, entrambi puntano molto sul fisico, entrambi sono bravi negli inserimenti. Chissà che i neroverdi non abbiano messo le mani sul nuovo polpo.