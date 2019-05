Playout Serie B 2018/2019: squadre, regolamento, date e orari delle partite

La Serie B si avvicina all'epilogo della stagione 2018/19: ecco tutto quello che c'è da sapere sulle retrocessioni e sul playout salvezza.

La stagione regolare della Serie B 2018/2019 si è conclusa: e sono state promosse direttamente in , mentre , e sono retrocesse in Serie C. Ce ne sarà una quarta, ma questa verrà stabilita tramite il playout tra la quint'ultima e la quart'ultima della classifica, ovvero e , in 180 minuti decisivi e senza appello.

In questa pagina tutte le informazioni sui playout di Serie B, dal regolamento alle date.

CHI PARTECIPA AL PLAYOUT DI SERIE B?

Il playout di Serie B coinvolge la 15ª e la 16ª squadra della classifica, ovvero la quart'ultima e la quint'ultima: in questo caso, come detto, la Salernitana e il Venezia.

Il playout non si disputa soltanto se tra la quart'ultima e la quint'ultima il distacco è di cinque o più punti. In caso di cinque o più punti di distacco, retrocede direttamente in Serie C la quart'ultima. In questa stagione non è andata così.

Il playout di Serie B si gioca su due match tra andata e ritorno e mette in palio la salvezza nel campionato cadetto. Si gioca sui 180 minuti: andata in casa di quella peggio posizionata in classifica, ritorno in casa della meglio posizionata.

In caso di parità di punteggio dopo i 180’, si terrà conto della differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la squadra meglio posizionata in classifica al termine del campionato, quindi eventualmente la quint'ultima (o 15ª).

Solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio in classifica, la gara di ritorno del playout prevederebbe anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Non sarà valida la regola dei goal in trasferta.

Domenica 19 maggio, ore 18.00: Salernitana-Venezia

Domenica 26 maggio, ore 18.00: Venezia-Salernitana