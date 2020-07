Playoff Serie B 2020: tabellone, calendario, date e orari

Il tabellone completo di playoff e playout di Serie B: il calendario delle partite, con date e orari d'inizio.

e sono in A. Promosse nelle ultime settimane con i primi due posti diretti, per completare il quadro delle squadre di Serie B che potranno confrontarsi col massimo campionato serviranno i playoff. Dall'appendice della regular season, infatti, uscirà la terza e ultima squadra che farà compagnia a sanniti e pitagorici.

Scongiurata la cancellazione della stagione a causa del coronavirus, oltre a Benevento e Crotone sono tante le squadre che sognano la . C'è chi potrà aspettare le contendenti giocando una gara in meno grazie alla posizione nel campionato regolare, e chi invece dovrà affrontare ulteriori sfide.

Certe di un posto nei playoff di Serie B, al momento, soltanto lo e il Pordenone: a liguri e friulani, dovranno aggiungersi altre quattro compagini.

PLAYOFF: TURNO PRELIMINARE

I playoff di Serie B iniziano col turno preliminare, che vedranno in campo le squadre classificatesi tra il quinto e l'ottavo posto nella stagione regolare. Si gioca in gara secca, con l'ottava classificata che giocherà in casa della quinta, mentre la settima affronterà la sesta sul proprio campo.

DATA ORA PARTITA 4/8 21:00 Gara 1 - 5/8 21:00 Gara 2 -

PLAYOFF: SEMIFINALI

Le squadre qualificate alle semifinali playoff tramite il preliminare, incontreranno la terza e la quarta classificata della stagione regolare. Si gioca in gare di andata e ritorno, avanti in caso di parità assoluta la squadra meglio classificata durante il torneo 2019/2020.

ANDATA

DATA ORA PARTITA 8/8 21:00 Gara 1 - 9/8 21:00 Gara 2 -

RITORNO

DATA ORA PARTITA 11/8 21:00 Gara 1 - 12/8 21:00 Gara 2 -

FINALE PLAYOFF

Le qualificate delle due semifinali si giocano la promozione in A: solo una potrà giocare insieme a Crotone, Benevento e le altre 17 squadre della massima serie nel 2020/2021. Gare di andata e ritorno, con il ritorno in casa della squadra meglio classificata in campionato.

Anche in questo caso, in caso di parità dopo i due match niente supplementari e rigori: avanti la squadra che ha concluso la stagione regolare con un miglior piazzamento.

ANDATA

DATA ORA PARTITA 16/8 21:00 ???-??? -

RITORNO

DATA ORA PARTITA 20/8 21:00 ???-??? -

Definite anche le date del playout: andata il 7 agosto, ritorno il 14: in caso di parità al termine delle due sfide, si salva la squadra che ha concluso meglio in classifica la regular season.

PLAYOUT

ANDATA

DATA ORA PARTITA 7/8 21:00 ???-??? -

RITORNO