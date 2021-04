Playoff Serie B 2020/2021: tabellone, regolamento e date delle partite

Tutto sui playoff e playout di Serie B della stagione 2020/21: dal regolamento, alle date in cui si disputeranno le gare per approdare in Serie A.

Le prime due della Serie B 2020/2021 in Serie A, le altre squadre con il piazzamento più alto del campionato costrette ai playoff extra-stagionali per poter agguantare l'ultimo posto disponibile e giocare la massima serie. A giugno tutte in lotta per essere il terzo club promosso.

Nel 2019/2020, in mezzo al caos della pandemia di coronavirus, il Frosinone e lo Spezia di Italiano hanno giocato la finale playoff, con i liguri promossi in Serie A e protagonisti di una prima ottima prima esperienza nella massima serie.

PLAYOFF DI SERIE B, CHI PARTECIPA?

Le squadre che giocheranno il playoff di Serie B sono quelle posizionate tra il terzo e l'ottavo posto dopo la stagione regolare. Stavolta non c'è il vecchio caso in cui questi non vengono disputati, ovvero qualora ci fosse stata una distanza siderale tra terza e quarta, dai 15 punti in su.

REGOLAMENTO PLAYOFF DI SERIE B

TURNO PRELIMINARE

Le squadre che arrivano dal quinto all'ottavo posto della Serie B 2020/2021 partecipano al primo turno. La quinta classificata sfida l'ottava, la sesta sfida la settima. Si gioca in gara unica in casa del club meglio piazzato al termine della stagione regolare: in caso di parità sono previsti i tempi supplementari. Niente rigori: avanti chi si è meglio piazzata nella stagione regolare in caso di pari al 120'.

SEMIFINALI

Nelle semifinali entrano in gioco la terza e la quarta classificata: la terza affronta la vincitrice della precedente sfida tra sesta e settima della Serie B 2020/2021 regolare, la quarta affronta la vincitrice del match tra la quinta e l'ottava. Si gioca in gare di andata e ritorno, con quest'ultimo in casa del club col miglior piazzamento nel torneo.

In caso di parità tra andata e ritorno si qualifica alla finale la squadra con il posizionamento migliore in classifica. Niente supplementari.

FINALE

La finale per eleggere la vincitrice dei playoff si gioca in gare di andata e ritorno. Via con la gara in casa della peggiore classificata al termine della stagione regolare, il secondo tra le mura amiche della migliore classificata.

In caso di parità tra andata e ritorno viene promossa in Serie A la squadra con più punti nella stagione regolare. Se entrambe hanno chiuso pari, si giocano supplementari ed eventualmente rigori.

PLAYOUT DI SERIE B: REGOLAMENTO E CHI PARTECIPA

Giocano il playout di Serie B per evitare di essere la quarta retrocessa in C, la 16esima e la 17esima del torneo. Gare di andata e ritorno, in caso di parità è salvo chi ha avuto il miglior piazzamento in campionato.

PLAYOFF E PLAYOUT DI SERIE B: LE DATE

Non sono ancora stati annunciate le date ufficiali dei playoff e del playout di Serie B: probabile conferma nei prossimi giorni.