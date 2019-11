Platini contro il VAR, bocciatura totale: "E' una cagata"

L’ex fuoriclasse della Juventus, Michel Platini, contro il VAR: “Non regola le cose, le sposta. Non si tornerà mai indietro”.

Quella di Michel Platini è stata una vita dedicata al calcio. Dopo essere diventato uno dei più grandi campioni di ogni tempo infatti, è stato prima commissario tecnico della e poi dirigente della Federcalcio francese e della FIFA prima di diventare presidente della UEFA.

La sua esperienza a capo del massimo organo calcistico europeo non si è concluso nel migliore dei modi, ma ora che la squalifica di quattro anni che gli era stata inflitta è finita, può aspirare a tornare ad avere un ruolo importante in quello che per tanti anni è stato il suo mondo.

L’ex fuoriclasse della , intervistato all’interno della trasmissione della Rai, ‘Che tempo che fa’, ha svelato quale è stato il suo rapporto con il calcio.

“Essere calciatore è il sogno di un bambino. Quando finisci di essere calciatore diventi un uomo”.

Platini è tornato sulla squalifica che gli è stata inflitta nel 2015 poiché accusato di aver illegittimamente percepito dei compensi dall’ex presidente della FIFA, Sepp Blatter, per alcune consulenze.

“Ho sofferto per un mese perché c’erano tante cose che non si capivano. Quando ho capito da dove venisse il tutto mi sono detto che dovevo cominciare a difendermi e quando la giustizia svizzera mi ha assolto è cominciato il famoso contropiede della ”.

Platini non ha mai nascosto la sua avversione al VAR.