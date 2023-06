Grosso-Sampdoria, accordo saltato: idea Pirlo per la panchina

Fabio Grosso non allenerà la Samp, che adesso dovrà scegliere il nuovo allenatore: piace Farioli, ma sale l'ipotesi Pirlo.

Andrea Pirlo per la panchina della Sampdoria. Una candidatura forte e dell'ultim'ora, nata dal mancato accordo con Fabio Grosso per affidargli la guida dei blucerchiati nella prossima stagione.

A riferirlo è 'Sky', spiegando come tra l'ex terzino e la dirigenza con a capo il neo patron Andrea Radrizzani non sia scattata la scintilla. Scenario, questo, che porta i liguri a dover sfogliare la margherita per scegliere il nuovo allenatore.

Se Francesco Farioli intriga, con i colloqui esplorativi andati decisamente bene, l'affascinante idea della nuova proprietà conduce però a Pirlo.

Fresco di divorzio dal Fatih Karagumruk, il tecnico bresciano rappresenta la suggestione per la panchina: nella giornata di martedì, Radrizzani scioglierà il nodo. Farioli piace, ma sullo sfondo sale Pirlo.