Sogno Pirlo per il Partizan: primi contatti tra le parti

Andrea Pirlo potrebbe ripartire dalla Serbia: primi approcci con il Partizan che sogna il grande colpo per la panchina.

L'unica stagione vissuta alla Juventus gli ha regalato i primi due titoli nella carriera da allenatore, ma al contempo lo ha sfiancato sotto il profilo emotivo: Andrea Pirlo ha preferito guardarsi attorno dopo la fine dell'esperienza torinese, prendendosi tutto il tempo necessario per capire cosa ne sarà del suo futuro.

Un anno dopo il divorzio, l'ex centrocampista è ancora senza una panchina ma, all'orizzonte, si scorgono possibili e interessanti novità: come riportato dal portale serbo 'Sportklub', per Pirlo potrebbe farsi strada la pista che porta dritta al Partizan.

Il club di Belgrado, scottato dai trionfi dei rivali della Stella Rossa in campionato e in coppa, sembra deciso a non badare a spese per la figura del nuovo tecnico: Pirlo si trova nella capitale serba per motivi di lavoro e, attraverso l'opera di alcuni intermediari, ci sarebbero già stati dei primi contatti.

Il classe 1979 avrebbe reagito in maniera positiva all'idea di diventare la guida del Partizan, accendendo ulteriormente la fiamma della speranza di tifosi e addetti ai lavori, che sognano di vederlo all'opera in Super Liga: per lui sarebbe pronto un contratto da 1,5 milioni di euro a stagione.

Parlare di fumata bianca certa appare azzardato, ma l'esito delle negoziazioni si conoscerà presto: l'obiettivo, in casa Partizan, è di strappare il fatidico 'sì' entro e non oltre la fine della prossima settimana per poter ufficializzare il sostituto di Aleksandar Stanojevic, per il quale la conferma è complicata.

Qualora accettasse la corte bianconera, Pirlo si troverebbe a duellare con Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa: un confronto che riporterebbe alla mente i fasti del passato, quando il terreno di battaglia era quello della Serie A.