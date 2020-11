Pirlo non vede l'ora: "Lazio-Juventus sarà entusiasmante"

Il tecnico dei bianconeri ha parlato alla vigilia della sfida contro il team Inzaghi: "Siamo sulla strada giusta per migliorare".

Nuovamente vincente sia in , sia in , per la all'orizzonte il big match contro la . Una gara particolare per i biancocelesti visto il caos tamponi, che potrebbe portare Inzaghi a non avere a disposizione uomini fondamentali, come l'ex Ciro Immobile.

Una questione importante, ma Pirlo, alla vigilia della gara contro la Lazio, pensa solo alla sua Juventus. Dopo il pari del , i bianconeri hanno la possibilità di agganciare i neroverdi e staccare in classifica i biancocelesti in caso di successo.

Pirlo ha parlato così a Juventus TV:

"Mi aspetto sicuramente una bella partita ed entusiasmante perchè queste lo sono. Ma sarà anche difficile, contro una grande squadra che l'ha dimostrato in questi ultimi anni di essere sempre ad alti livelli".

Per la Juventus servirà massima attenzione nelle ripartenze:

"Abbiamo immaginato la gara con il loro 3-5-2, sono molto bravi nelle ripartenza, perché si chiudono bene dietro e poi cercano di ripartire soprattutto con i due attaccanti e Milinkovic Savic. Dovremo fare una partita attenta e sbagliare poco tecnicamente in mezzo al campo per non dare spazio ai loro contropiedi".

Con il ritorno di Cristiano Ronaldo, otto goal in due gare per la Juventus:

"Le indicazioni più interessanti soprattutto dal punto di vista del gioco e sullo sviluppo della costruzione con i centrocampisti. Questa è la cosa più positiva nelle ultime due partite. Dobbiamo migliorare perché possiamo farlo, siamo sulla strada giusta".

