Pirlo avvisa la Juventus: "Il periodo di adattamento è finito"

Il tecnico bianconero ha parlato alla vigilia del match contro il Cagliari: "Il nostro campionato inizia ora, voglio vedere uno spirito combattivo".

Passata la pausa delle nazionali, la si rituffa nel campionato di . A qualche punto di distanza dal capolista, precisamente quattro, Madama non può sbagliare in quel dello Stadium contro il , tra l'altro privo di diversi giocatori essenziali, come Godin e Nandez.

Fermata nell'ultimo turno pre-sosta contro la , la Juventus proverà a mettere pressioni alle altre big in vista delle loro gare previste domenica, sopratutto quella che vedrà di fronte e Milan, oltre all'incontro tra e all'Olimpico.

Alla vigilia del match, Pirlo ha parlato a Juventus TV:

"Grandi gare dei miei in Nazionale? Non so se il merito è nostro, però loro sono forti ed alcuni avevano giocato meno nell'ultimo periodo. Scendere in campo li ha fatto bene per prendere fiducia e ritmo, siamo contenti che siano tornati con grande voglia".

Essere fermati dal Cagliari non sarebbe accettabile secondo Pirlo:

"Gara fondamentale per noi, perché veniamo da un'inattività per le gare della Nazionale e servirà per il nostro percorso di crescita. Ora deve iniziare il nostro campionato, il periodo di adattamento è finito. Così come gli esperimenti".

Il 2020 sta volgendo al termine, ma in questo periodo si getteranno le basi per la seconda parte di stagione:

"Da adesso fino a Natale avremo 10 gare da giocare come fossero finali. Quindi già da domani voglio vedere uno spirito diverso, combattivo".

De Ligt sarò titolare contro il Cagliari, a differenza di Alex Sandro :

"Stanno bene. Matthijs già da un si allenava con noi poi abbiamo aspettato il responso dell'ortopedico, adesso è tutto a posto quindi è pronto. Alex si è allenato con noi l'ultima settimana ma ci vorrà un po' più di tempo per vederlo dall'inizio. E' comunque convocabile".

Pirlo è deciso e manda un chiaro messaggio ai suoi giocatori: