Il trionfo speciale di Pirlo da allenatore della Juve: Coppa Italia 2020/2021 vinta nel giorno del suo compleanno

"Ci vuole molto coraggio per andare fino in fondo".

Se è vero che la fortuna aiuta gli audaci, il campo e i risultati hanno dato ragione ad Andrea Pirlo. Nonostante il quarto posto e una qualificazione in Champions League acciuffata in extremis, all'ultimo turno di campionato, la Juventus guidata dal 'Maestro' è riuscita a portare a casa due trofei, proseguendo una striscia - interrotta solamente in questa stagione - di annate consecutive con almeno una coppa in bacheca.

Inizialmente scelto per il ruolo di allenatore dell'Under 23 e poi promosso dopo l'addio di Maurizio Sarri, tra lo scetticismo generale, Pirlo ha dovuto affrontare diversi ostacoli nella sua primissima avventura da tecnico, trovandosi subito a doversi confrontare con un ambiente competitivo e ambizioso come quello di Madama.

Un compito arduo per chi - dopo un carriera di livello assoluto in cui è riuscito a vincere praticamente tutto - si è seduto per la prima volta in panchina e ha iniziato subito con una sfida dall'altissimo coefficiente di difficoltà il nuovo percorso in panchina.

Esattamente un anno fa, nel giorno del suo 42esimo compleanno, Andrea Pirlo si apprestava a congedarsi dalla Juventus con il secondo trofeo stagionale e della sua giovanissima carriera da allenatore, la Coppa Italia, vinta per 2-1 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia contro l'Atalanta.

Seconda finale e seconda vittoria. Non una casualità per quello che da 'Maestro' è diventato il 'Mister' nell'estate 2020. Una scommessa del presidente Agnelli e della dirigenza bianconera in un momento molto delicato della storia recente del club bianconero, con la necessità di attuare un cambio generazionale dopo nove anni di dominio incontrastato tra i confini nazionali con altrettanti scudetti.

Una scelta convinta da parte dello stato maggiore della 'Vecchia Signora', che aveva annunciato la decisione attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali del club:

"Sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Juventus. 41 anni, nato a Flero in provincia di Brescia, Andrea Pirlo ha una carriera leggendaria da calciatore che lo ha portato a vincere tutto, dalla Champions League al Campionato del Mondo nel 2006. Nei suoi quattro anni alla guida del centrocampo della Juventus, Pirlo ha vinto altrettanti scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe.

Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera nel mondo del calcio. Come si era detto circa una settimana fa: da Maestro a Mister. Da oggi per il popolo juventino sarà IL Mister, poiché la società ha deciso di affidargli la guida tecnica della Prima Squadra, dopo averlo già selezionato per la Juventus Under 23. La scelta odierna si basa sulla convinzione che Pirlo abbia le carte in regola per guidare, fin dal suo esordio sulla panchina, una rosa esperta e di talento per inseguire nuovi successi".

Tante difficoltà nel cammino e il coraggio di portare avanti sempre idee e principi, senza ripiegare per necessità di fronte a risultati che molto spesso non lo hanno premiato. Criticato spesso per le sue scelte, Pirlo ha partato avanti la sua filosofia, concludendo la stagione con due trofei in bacheca e la qualificazione in Champions League.

Oltre ad aver interrotto l'egemonia in Italia con 9 scudetti di fila, il grande rimpianto resta l'eliminazione in Champions League per mano del Porto negli ottavi di finale, un vero e proprio tabù per Madama negli ultimi anni condiviso con le gestioni Sarri e Allegri.

"Si è conclusa la mia prima stagione da allenatore. È stato un anno intenso, complicato ma in ogni caso meraviglioso. Quando sono stato chiamato dalla Juventus non ho mai pensato al rischio che correvo, sebbene fosse abbastanza evidente. Ha prevalso il rispetto per i colori di questa maglia e la volontà di mettermi in gioco ad altissimi livelli per il progetto che mi era stato prospettato. Se dovessi tornare indietro rifarei esattamente la stessa scelta, pur consapevole di tutti gli ostacoli che ho incontrato legati ad un periodo così difficile per tutti, che mi ha impedito di pianificare al meglio le mie intenzioni e il mio stile di gioco, ma durante il quale ho comunque raggiunto gli obbiettivi che mi erano stati chiesti".

La qualificazione in Champions League conquistata col telefonino in mano, a Bologna dopo il fischio finale del match contro i 'felsinei', per assistere agli ultimi istanti del match tra il Napoli e il Verona al 'Maradona' con l'inaspettato pari che ha regalato il quarto posto a 'Madama' ha rappresentato il raggiungimento di un traguardo fissato ad inizio stagione per il nuovo corso dei bianconeri.

Una media di 2,15 punti a partita in 52 match tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana - con 34 vittorie, 10 pari e 8 sconfitte - e due trofei in bacheca rappresentano il biglietto da visita di Andrea Pirlo, che ora - a 43 anni compiuti proprio oggi - aspetta un progetto ambizioso e coinvolgente per ripartire.

Un anno 'complicato e meraviglioso', una scelta 'che rifarebbe', come ha sottolineato lo stesso Pirlo, passato in tre anni da scarpini e parastinchi a giacca e cravatta. Spegnere 42 candeline alzando al cielo la Coppa Italia, prima della qualificazione in Champions ottenuta all'ultima curva, ha rappresentato la conclusione perfetta di una stagione vissuta tra mille ostacoli, ma sempre con grande coraggio, senza rinunciare mai ai propri principi.

Poi l'esonero, un epilogo che Andrea Pirlo non si aspettava in virtù delle difficoltà e dei risultati ottenuti. Una scelta societaria, con la volontà di aprire un nuovo ciclo con Allegri alla guida tecnica, che non ha scalfito le certezze dell'ex 'Maestro' e ora 'Mister'.

"Quest’avventura, nonostante un finale che non mi aspettavo, ha reso ancora più chiaro quale vorrei fosse il mio futuro, che spero sia altrettanto completo e pieno di soddisfazioni come quello che ho vissuto da calciatore. È tempo di rimettersi in gioco e affrontare nuove sfide. Voglio comunque ringraziare la famiglia Juventus e tutti quelli che mi sono stati vicini in questa stagione".

La trasformazione da fuoriclasse in campo a tecnico si è definitivamente completata. La stagione sulla panchina bianconera è servita a Pirlo per mettersi alla prova. Un test superato dall'ex centrocampista, che ora attende una nuova chiamata per confermare di essere un vincente anche in panchina, proprio come lo era in campo.