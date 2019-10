Piqué l'imprenditore: in estate ha provato a comprare il Notts County

Piqué ha provato a diventare presidente del Notts County oltre che calciatore del Barcellona: l'acquisto del club in estate non è andato a buon fine.

Non soltanto un calciatore: Gerard Piqué ci ha abituato ad essere anche un imprenditore. Quest'estate il difensore del ha anche provato a diventare presidente e proprietario di un club calcistico.

Il centrale catalano negli scorsi mesi è infatti stato vicino ad acquistare il club più antico del mondo: il Notts County. A raccontarlo è 'The ', che riporta di una trattativa tra il proprietario Alan Hardy e la Kosmos Global Holding, il gruppo di Piqué.

L'operazione alla fine non è più andata in porto anche per i tempi stringenti. Le difficoltà economiche del club hanno spinto per la chiusura con i fratelli danesi Alexander e Christoffer Reedtz.

Il piano di Piqué era quello di rendere il Notts County una specie di 'Masia', un club con un settore giovanile in grado di sfornare talenti di primo piano.

Questa volta però il numero 3 blaugrana ha dovuto arrendersi. Piqué extra calcio ha interessi con il suo gruppo nella Coppa Davis di tennis, l'FC Andorra e il Gimnastic Manresa. Per ora l'esperienza da presidente in è rinviata.