Pioli su Ibrahimovic: "Domani non sarà titolare, ma presto sì"

Pioli conferma la non titolarità di Ibra contro la Salernitana: "Si sta allenando con più continuità. Domani non partirà dall'inizio ma ci aiuterà".

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà il Milan impegnato a San Siro contro la Salernitana.

Interrogato sulla possibile titolarità di Zlatan Ibrahimovic contro i campani, il tecnico rossonero ha chiarito che lo svedese non farà parte dell'undici di partenza:

" Domani non sarà titolare, presto sì. Dipende da tante cose. Sta migliorando, si sta allenando con più continuità nelle ultime settimane. Domani non partirà dall'inizio ma ci sarà per aiutarci".

Nessun rischio, dunque, in occasione del Monday Night con Ibra destinato ad essere impiegato soltanto ed eventualmente a gara in corso come già successo contro Atalanta e Fiorentina.

L'allenatore Campione d'Italia in carica sarà inoltre chiamato a sciogliere altri dubbi di formazione, in primis quello legato al possibile impiego di De Ketelaere:

"S ta bene, come tanti giocatori in quel ruolo lì. Domani vedremo. Ha avuto un momento prima della sosta in cui non era brillante, ora sta bene fisicamente e mentalmente. Le sue prestazioni sono in crescendo ed è pronto per dare il suo contributo".

Nodi da sciogliere anche per quanto concerne la fascia destra che non potrà contare sulla presenza di Messias: