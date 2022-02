Pioli sereno prima della Samp: "Mai stato pessimista, anche quando non arrivavano i risultati"

A poco più di 24 ore dall'incontro di campionato contro la Sampdoria, Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Il tecnico del Milan parte dal rinnovo di Theo Hernandez, ufficializzato nelle scorse ore dalla dirigenza.

"Penso sia un bellissimo segnale di un club che ha una visione per presente e futuro. Theo e il Milan hanno voluto fortemente il rinnovo del contratto, è un segnale importante per tutto l'ambiente. Avere giocatori che sentono questo senso di appartenenza, di un club che programma il presente e il futuro significa che il percorso può dare stabilità a un club che vuole tornare ai massimi livelli".

Il Milan è reduce da due vittorie importanti, quella nel derby e quella in Coppa Italia contro la Lazio, ma Pioli sottolinea come non abbia mai avuto pensieri negativi sulla sua squadra anche senza i risultati.

"Il pessimismo a Milanello non c'è mai stato, abbiamo sempre lavorato con fiducia. La forza del gruppo è continuare a farlo quando i risultati non vengono. Continuiamo a pensare di partita in partita, siamo chiaramente soddisfatti delle ultime due gare. Ora conta solo quella di domani e c'è grande concentrazione".

Il turno di campionato potrebbe avvicinare sensibilmente il Milan alla testa della classifica. Un'eventualità che non spaventa l'allenatore.

"Al di là dei risultati delle altre e della nostra partita di domani, la squadra è molto più consapevole e matura rispetto a uno o due anni fa. Normale sia così, siamo giovanissimi. Abbiamo però fatto esperienza e siamo cresciuti. La squadra sa che ogni partita ha un peso importante e va affrontata con concentrazione e fiducia".