Pioli presenta Milan-Juventus e ritrova Theo Hernandez: "Sarà a disposizione"

Le parole di Stefano Pioli in conferenza prima di Milan-Juve: "De Ketelaere non è un mistero, anche Leão e Tonali venivano criticati".

Una battuta d'arresto come non ne accadevano da tempo: lo 0-3 di 'Stamford Bridge' è ancora una ferita aperta per il Milan, chiamato a cercare il pronto riscatto già a partire dal campionato. L'occasione è di quelle ghiotte, contro un avversario storico e portatore di enormi stimoli: sabato alle 18 a San Siro arriva la Juventus. Stefano Pioli ha presentato l'incontro in conferenza stampa.

"Theo Hernandez? Ieri ha lavorato con la squadra, se oggi confermerà di star bene sarà a disposizione. Non ci sono altre novità sugli infortunati a parte lui".

Su Charles De Ketelaere, deludente anche a Londra:

"Ha un grande futuro davanti a sé. Ricordo che due-tre anni fa veniva criticato Leão, idem Tonali il primo anno. Charles è un giocatore di talento, ha bisogno di tempo. Un mistero? No, non lo è assolutamente".

Le scorie della sconfitta contro il Chelsea possono pesare?

"Quella partita l'abbiamo archiviata subito. I ragazzi erano stanchi, ma vogliosi. Dobbiamo salire di livello e per farlo queste partite le dobbiamo vincere".

Krunic sarà confermato a destra?

"In realtà non ha giocato a destra, ha fatto la mezzala d'inserimento. Abbiamo tante soluzioni".

Che Juventus si aspetta Pioli?

"Non so se giocheranno in maniera più chiusa, siamo noi che dovremo essere compatti. Di solito contro Allegri sono state partite chiuse, ma ogni partita è diversa. Proveremo a mettere in difficoltà una squadra che sta subendo pochi goal".