Pioli perde Brahim Diaz: distorsione al ginocchio, salta la Fiorentina

Il tecnico rossonero annuncia l'assenza di Brahim Diaz per infortunio, contro la Fiorentina gioca De Ketelaere: "Tocca a lui".

Pioli non avrà la rosa al completo neppure per la trasferta di Firenze. Il tecnico rossonero, infatti, ha annunciato l'assenza di Brahim Diaz.

Il trequartista spagnolo non ci sarà contro la Fiorentina ed al suo posto giocherà Charles De Ketelaere, che avrà così un'occasione per sbloccarsi.

"In ogni partita ogni giocatore deve pensare ad essere decisivo. Domani Diaz non ci sarà per una leggera distorsione al ginocchio, quindi domani toccherà a Charles".

Già nell'aria causa turnover in vista del Tottenham, De Ketelaere sarà dunque il titolare di un Milan che ritrova tra i convocati i vari Florenzi, Calabria e Bennacer. Non ci saranno invece al pari di Diaz due squalificati, ovvero Krunic e Leao.

Pioli punterà anche su Rebic a supportare Giroud, al pari del già citato talento belga ancora a zero reti in stagione e deciso a sbloccarsi per cambiare la propria annata e il futuro in maglia Milan.

In conferenza stampa Pioli non è apparso preoccupato riguardo l'infortunio di Diaz, ma le condizioni dell'ex Real Madrid dovranno comunque essere valutate nei prossimi giorni in vista dell'incontro di mercoledì a Londra contro il Tottenham, valido per il ritorno degli ottavi di Champions.