Pioli scalpita: "Non vedo l'ora di difendere lo Scudetto, mi mancano i miei calciatori"

Il tecnico rossonero si gode qualche giorno di vacanza in famiglia, ma pare non riuscire a resistere al richiamo del campo.

Sta vivendo un'estate da campione d'Italia, eppure sembra aver già voglia di ricominciare il campionato e difendere quel titolo conquistato meno di un mese fa.

Stefano Pioli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport mentre è in vacanza con la famiglia, si gode la pausa raccogliendo l'abbraccio della sua gente.

"E' un’estate da sogno Sicuramente la più bella della mia vita. Non sono mai stato così milanista".

Il tecnico rossonero però ha voglia di riabbracciare anche i suoi giocatori e tornare a lavorare in vista della prossima stagione.

"Non vedo l’ora di tornare ad allenare e difendere lo scudetto. I miei giocatori mi mancano già".

Il Milan inizierà il raduno tra il 4 e il 6 luglio, con i calciatori che sono stati impegnati con le nazionali che si aggregheranno nei giorni successivi.

In programma una serie di amichevoli per preparare la stagione che vedrà il Milan non solo impegnato a difendere lo Scudetto, ma anche giocarsi la Champions League partendo dalla prima fascia nei sorteggi.