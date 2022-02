Pioli è entusiasta: "Ostacoli insormontabili solo per chi non ci crede"

Stefano Pioli, insieme al suo Milan, si riporta a -1 dall'Inter. Nell'ultimo quarto d'ora del Derby cambia radicalmente la giornata rossonera e probabilmente la stagione rossonera. Sotto di una rete e autore di una prestazione deludente, il Diavolo ha ribaltato il match grazie alla doppietta di Giruoud.

Grande esultanza per Pioli, che dopo il 2-1 del suo attaccante, titolare al posto di Ibrahimovic, si è lasciato andare ad una corsa liberatoria per raggiungere i suoi giocatori, intenti a festeggiare la rete alla fine risultata decisiva per i tre punti e il ritorno roboante del Milan in chiave Scudetto.

Non può che essere soddisfatto dunque a fine gara, mister Pioli, tra sorrisi e ironia:

"E' meglio non correre più, non sono bellissimo facendolo... E' stata una bellissima vittoria, i ragazzi non mollano mai e vanno oltre i propri limiti. Questo successo ci deve dare più convinzione".

Pioli è felice, ma la strada è ancora lunga. Il duello contro l'Inter è appena iniziato:

"Gli ostacoli diventano insormontabili solo per chi non ci crede, bisogna superarli insieme. Non abbiamo fatto niente, ma è una soddisfazione vincere contro la squadra migliore del campionato. Ora ci buttiamo sulla Coppa Italia".

Da disfatta a festa, il Milan cambia il proprio destino.

"Nel primo tempo non abbiamo fatto le scelte giuste. Il coraggio dei miei giocatori me lo porto dentro. Ribaltarla questa gara e non nel nostro momento migliore, dimostra la forza mentale di questa squadra. Peccato solo per la sconfitta con lo Spezia ma non è stata solo colpa nostra".

Pioli, in conclusione, svela il fioretto per la vittoria del Derby: