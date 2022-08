Milan-Bologna, Pioli lancia De Ketelaere: "Titolare? Può essere pronto"

Il tecnico del Milan ha parlato alla vigilia del terzo turno di campionato: "4-3-3? Tutto è possibile, i giocatori mi indirizzano".

Il pareggio di Bergamo, ottenuto grazie ad una perla di Bennacer che ha evitato la sconfitta, ha fatto scivolare il Milan a -2 dalla testa della classifica occupata da Napoli, Inter e Roma: per i rossoneri, ora c'è l'ostacolo Bologna in quel di San Siro.

Secondo incontro casalingo per i rossoneri, che all'esordio in campionato hanno battuto in rimonta l'Udinese, Meazza nuovamente pieno per i Campioni d'Italia, decisi a continuare con la striscia positiva, ma desiderosi di ottenere l'intera posta in palio.

Alla vigilia din Milan-Bologna, Pioli ha parlato in conferenza stampa. Tra gli argomenti toccati anche la possibile titolarità del nuovo arrivato De Ketelaere:

"Mi fido di lui perché ha grande potenziale. Può essere pronto a partire dall'inizio. Gli serve tempo. Ha intelligenza, curiosità nel capire i movimenti e i metodi di lavoro. In quel ruolo ho tante possibilità di scelta. Vediamo di partita in partita. Domani uno tra Giroud e Origi".

Pioli non ha di che lamentarsi per questo inizio di stagione:

"Quello che vedo nei miei giocatori è proprio l'atteggiamento. Non abbiamo affrontato l'Atalanta con superficialità, ma con determinazione e coraggio. Siamo entrati nella storia con lo scudetto, ma vogliamo costruire altre pagine. Domani sarà difficile".

Il 4-3-3 non è da escludere:

"Tutto è possibile. A me piace che i giocatori trovino delle soluzioni, sono loro che mi indirizzano. Una squadra che ha tre trequartisti e toglierli tutti diventa complicato. Dobbiamo essere fluidi e muoverci. Pobega è più un giocatore di inserimento".