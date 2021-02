Pioli carica il Milan: "Vogliamo essere la sorpresa in Europa"

Il Milan deve riscattare subito la sconfitta contro lo Spezia di sabato scorso, giocandosi il tutto per tutto in Europa League contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic. Senza dimenticare che domenica ci sarà il Derby contro l'Inter.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Stefano Pioli ha cominciato parlando della sconfitta contro lo Spezia.

"Non abbiamo giocato da Milan contro lo Spezia, sarebbe stato preoccupante se avessimo giocato da Milan e perso 2-0. Nello sport non conta niente di quello che hai fatto in precedenza. Abbiamo fatto le nostre valutazioni, abbiamo parlato, ma adesso siamo concentrati solo sul presente. Pensiamo solo alla Stella Rossa, che gioca un gran calcio e sta vincendo il suo campionato. La squadra deve avere la stessa voglia di passare il turno come quella vista contro il Rio Ave. Vogliamo essere la sorpresa in Europa".

"Comincia un periodo molto importante, nei prossimi 18 giorni giocheremo 6 partite. Comincia tra l'altro il periodo decisivo appunto anche in Europa League".