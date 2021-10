Pioli si prende i tre punti: "E' venuta a mancare la lucidità, troppa frenesia"

Pur complicandosi la vita più del previsto, il Milan riesce a sbancare Bologna con quattro reti che proiettano la squadra di Stefano Pioli sulla vetta della classifica a +1 sul Napoli, atteso dalla trasferta dell'Olimpico contro la Roma.

Il tecnico rossonero è stato intervistato da 'Sky Sport' e ha ammesso il blackout di inizio ripresa che poteva costare caro.

"Se smetti di giocare e avere la gestione della palla rischi, fortunatamente abbiamo qualità e siamo riusciti a rimettere la gara in sesto. E' venuta a mancare la lucidità, siamo stati un po' troppo frenetici. I primi 10-15 minuti della ripresa sono quelli in cui non siamo stati all'altezza. E' una vittoria importante, sappiamo benissimo che dopo gli impegni in Europa è sempre difficile. Impareremo a gestire meglio queste situazioni di vantaggio, martedì c'è già un altro impegno".