La follia di Pinamonti in Sassuolo-Empoli: entra e viene espulso per proteste

L'attaccante del Sassuolo, inserito all'intervallo, è stato espulso al 74': troppo plateale la protesta contro l'arbitro Dionisi.

Pomeriggio con tre punti per il Sassuolo, capace di rimontare il goal di Cambiaghi grazie alla doppietta di capitan Berardi, tornato in bellissimo stile: l'unica nota stonata del 'Mapei Stadium' è stata l'espulsione rimediata da Andrea Pinamonti.

Al minuto 74, sul risultato di 0-1, l'arbitro Dionisi ha fischiato un fallo all'attaccante, reo di aver trattenuto per la maglia il diretto avversario Walukiewicz: trattenute abbastanza reciproche ma premio per la difesa toscana, con calcio di punizione a favore della squadra di Paolo Zanetti.

Una decisione non condivisa da Pinamonti che ha protestato in maniera piuttosto plateale, beccandosi il cartellino rosso ventinove minuti dopo l'ingresso in campo, avvenuto all'intervallo per sostituire Harroui.

Alla fine i neroverdi sono comunque riusciti a ribaltare le sorti dell'incontro ma, in occasione della trasferta dell'Olimpico contro la Lazio nel turno infrasettimanale, non potranno contare sulla presenza di Pinamonti nel reparto avanzato.

Stagione sottotono per il classe 1999, finora autore di sole cinque reti in campionato: tutt'altra storia rispetto all'andamento dell'avventura all'Empoli, quando andò addirittura in doppia cifra.