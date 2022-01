Piatek alla Fiorentina: ufficiale, avrà la numero 19

Krzysztof Piątek torna in Serie A. Il polacco è infatti un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo averlo seguito in passato, stavolta l'attaccante ex Genoa e Milan torna effettivamente in Serie A per essere il secondo acquisto del gennaio viola dopo Ikoné, viola dopo aver lasciato il Lille.

Piatek è sbarcato a Firenze, dicendosi contento di essere tornato in Italia per vestiere la casacca della Fiorentina: in particolare vestirà la numero 19, per essere alternativa di Vlahovic e magari dare una svolta alla sua carriera davanti alla possibile cessione del serbo nel prossimo calciomercato estivo.

Il polacco si trasferisce alla Fiorentina "a titolo temporaneo con diritto di riscatto", come comunica il club viola. Il riscatto dovrebbe essere fissato a 15 milioni di euro. Arrivato all'Hertha Berlino nel gennaio 2020 dopo aver deluso al Milan, Piatek proverà a ripetere i fasti dei suoi primi tempi in Italia, in particolare al Genoa: in rossoblù 13 goal in 19 presenze nella prima parte dell'annata 2018/2019.

Appena 12 goal in 56 presenze in Bundesliga per Piatek, che spera di poter cambiare la propria carriera in una piazza attualmente dalle grandi prospettive: con Italiano in panchina, la Fiorentina è tornata in corsa per la Champions League dopo anni difficili.