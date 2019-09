Piatek e il digiuno da goal: "I miei compagni mi hanno detto di mollare la '9'..."

Krzysztof Piatek non ha ancora segnato dall'arrivo di GIampaolo... e da quando ha preso la '9': "I miei compagni mi han detto di mollarla".

Un digiuno da goal di due partite non dovrebbe preoccupare nessuno, nemmeno uno come Krzysztof Piatek, che ha abituato tutti a segnare goal a raffica da quando è in .

Sulla vicenda c'è però molta ironia, anche da parte dei compagni di squadra, perché la '9' al ultimamente non ha portato benissimo. Da Inzaghi in poi nessuno ha davvero convinto.

Così l'ex ha raccontato al canale YouTube polacco 'Foot Truck' che dopo la partita con il : qualcuno lo ha preso in giro e lo ha invitato... a cambiare numero.

“Dopo il mio errore contro il Brescia i miei compagni mi hanno preso in giro in spogliatoio. Mi hanno invitato scherzosamente a cambiare il numero di maglia... Ma io ho sempre voluto la 9".

L'inizio difficile per Piatek è stato anche a causa di una preparazione difficile e una condizione non ancora ottimale

"Dopo la preparazione estiva avevo le gambe pesanti, mi manca ancora un po’ di freschezza”.

La stagione è però ancora lunghissima e Piatek ha ancora il tempo per convincere tutti. E per sfatare la maledizione della maglia numero 9 rossonera.