Il piano del Milan per Jovic: prestito biennale e riscatto a 35 milioni

Il serbo è l'obiettivo rossonero per l'attacco post Ibrahimovic. Intanto Gazidis incontra Rangnick per mettere a punto le strategie.

Il del presente lotterà per un posto in Europa, il Milan del futuro si costruisce dietro le quinte. L'estate dei rossoneri è su due fronti, tra l'oggi con Pioli e il domani, probabilmente, con Ralf Rangnick.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il manager tedesco e l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis si sarebbero incontrati, probabilmente in , per fare il punto sulle strategie.

L'ufficialità dell'ingaggio potrebbe arrivare dopo la certezza dell'approdo in (con il davanti, potrebbe bastare anche il settimo posto). Alcuni obiettivi sembrano invece già definiti. Tra questi, Luka Jovic.

Il classe 1997 è ormai in uscita dal : la rottura con l'ambiente e gran parte dei compagni sembra insanabile, in più al club non sarebbero piaciuti alcuni comportamenti extra-campo.

La cessione è un'idea che prende sempre più piede e il Milan potrebbe proporre la formula buona: prestito biennale con diritto di riscatto a 35 milioni di euro.

Il serbo è il primo nome sulla lista rossonera: ritroverebbe anche Rebic, suo compagno all' fino all'anno scorso, quando con fortune alterne han deciso di cambiare aria. Ora la possibilità di riavvicinarsi.