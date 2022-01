26 gennaio 2020, 3 gennaio 2022. Un’attesa lunga quasi due anni, oltre 700 giorni. Ora, finalmente, la fine di incubo: Phil Jones può tornare ufficialmente in campo. Il difensore del Manchester United si è messo alle spalle tutti i problemi e contro il Wolverhampton gioca la sua prima partita da titolare nell’arco degli ultimi due anni.

Aveva saltato interamente la scorsa annata per un problema al ginocchio che si trascinava, per l’appunto, dall’era pre-Covid. Sembra passata una vita. Per Jones, in effetti, è come se lo sia stata. Dal Tranmere in FA Cup al Wolverhampton in Premier. La presenza numero 201.

Il classe 1992 questa stagione ha potuto giocare soltanto con la seconda squadra, vuoi per scelta tecnica, vuoi per problemi di natura fisica o di altre ricadute. Tre presenze nella Premier League 2 in attesa di una chiamata dalla prima squadra.

Ralf Rangnick gli ha dato l’opportunità contro il Wolverhampton, sfruttando le assenze di Maguire e Bailly. Un’opportunità per rimettersi in pista, per dimostrare di avere ancora qualcosa da dare allo United.

“È sempre stato estremamente professionale, anche quando era fuori dalla squadra. Sapevamo che gli altri centrali erano fuori, quindi era la scelta più logica”, ha dichiarato il tecnico alla rete ufficiale del club.l

A 29 anni, Jones spera in un nuovo inizio: l’ex Blackburn, con 27 presenze in nazionale, è anche forte anche di un contratto fino al 2023 con i Red Devils.