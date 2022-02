Il Petrolul scrive alla Dinamo Kyiv: "Portate i vostri giovani da noi, pagheremo tutto"

Continuano ad aumentare le iniziative nel mondo del calcio a supporto del popolo ucraino. L'ultima è quella del Petrolul, compagine della seconda serie romena che ha inviato una lettera ufficiale alla Dinamo Kyiv, proponendo immediati aiuti alle squadre giovanili del club.

Il Petrolul ha infatti proposto di portare due formazioni Under a Ploiești, nella regione di Muntenia, a nord di Bucarest. La società si è offerta di coprire tutti i costi in modo che i giocatori e le loro famiglie possano vivere in Romania senza limiti di tempo.

La squadra romena ha pubblicato la lettera sul proprio sito ufficiale indirizzata al presidente della Dinamo Kyiv, Ihor Surkis:

"Cari amici, In questo momento di difficoltà per il coraggioso popolo ucraino, atleti e bambini non devono diventare "vittime collaterali" di una guerra senza senso. Dati i tempi difficili che state attraversando, Fotolul Club Petrolul Ploiești vi offre servizi di trasporto, alloggio, pasti e possibilità di allenamento per due gruppi di ragazzi a tempo indeterminato. Ogni bambino può essere accompagnato dai familiari. Per favore, accettate questa proposta come gesto di solidarietà del nostro club con te, i nostri amici a Kyiv. Se accettate il ​​nostro invito, contattateci. Lo sport è e deve rimanere ambasciatore di pace, anche in questi giorni di guerra. Con profondo apprezzamento, il presidente Costel Lazar".

Capolista della seconda serie rumeno, in fuga per la promozione in Liga I, il Petrolul aprirà inoltre da lunedì 28 febbraio un punto di raccolta aiuti per l'Ucraina, presso lo stadio Ilie Oana. I prodotti e i materiali raccolti saranno poi inviati a Kyiv e dintorni, ma anche ai punti di soccorso situati nell'area doganale attraverso la Croce Rossa rumena.