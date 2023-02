Petrescu esalta la Lazio: "Immobile e Milinkovic valgono più di 100 milioni, ma noi ci proveremo"

L'allenatore del Cluj in vista del ritorno di Conference League contro i biancocelesti: "Loro più forti ma nel calcio può succedere di tutto".

Vincere con due goal di scarto. Serve questo al Cluj per battere la Lazio e superare il turno di Conference League.

Un'impresa non semplice. Ma il primo a saperlo è l'allenatore dei romeni DanPetrescu , che sottolinea il valore della squadra di Sarri. Non solo sul piano tecnico.

"Milinkovic-Savic vale 100 milioni, Immobile 150. Ma di che stiamo parlando? Ciro può segnare in qualsiasi momento, da qualsiasi parte".

Il tecnico del Cluj però non vuole darsi per vinto malgrado il gap tecnico con i biancocelesti.

"Ci proveremo, daremo tutto. Nel calcio non si sa mai, magari beccheremo una giornata negativa per loro. Tutti si aspettano il passaggio del turno. Sono abituato a questa pressione che viene dall'esterno. È per questo che sono qui da cinque anni".

All'andata a imporsi nella sfida dell'Olimpico è stata la Lazio proprio grazie a un goal di Ciro Immobile. I biancocelesti hanno dunque due risultati su tre a disposizione per passare il turno.

A far sperare il club romeno è però il precedente del 2019 in Europa League, quando il Cluj riuscì a imporsi per 2-1 in casa sui biancocelesti.