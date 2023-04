Petizione per l'arresto di Cristiano Ronaldo: gestaccio ai tifosi dell'Al-Hilal

L'avvocato Nouf bin Ahmed ha annunciato che presenterà una petizione per ottenere l'arresto di Ronaldo: "Atto pubblicamente indecente".

Non è un buon periodo per Cristiano Ronaldo, alle prese con una situazione poco edificante nel massimo campionato saudita: dopo il triplice fischio del match tra l'Al-Hilal e il suo Al-Nassr, vinto dai padroni di casa per 2-0, il portoghese (al quale è stata annullata una rete per fuorigioco) si è lasciato andare ad un gestaccio.

Durante il percorso che dal campo porta agli spogliatoi, i tifosi di casa hanno stuzzicato Ronaldo intonando un coro in favore del suo eterno rivale.

"Messi, Messi, Messi".

Il portoghese, visibilmente infastidito per il trattamento ricevuto, si è toccato i genitali in segno di risposta: atto che non è per nulla passato inosservato.

A notarlo è stato anche Nouf bin Ahmed, professore attivo all'Università di Ginevra e arbitro accreditato presso i centri della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale: annunciato il lancio di una petizione per ottenere l'arresto dell'attaccante.

"Non seguo lo sport. I tifosi dell'Al-Hilal hanno provocato Cristiano Ronaldo, che non sapeva come reagire. La sua condotta è un crimine. Un atto pubblicamente indecente, uno dei reati punibili con l'arresto e la deportazione se commesso da uno straniero. Presenteremo una petizione al pubblico Ministero a questo proposito".

Ronaldo non può sorridere nemmeno per quanto riguarda la classifica del campionato, dove l'Al-Nassr è secondo a -3 dall'Al-Ittihad, che però ha disputato una partita in meno. Insomma, piove decisamente sul bagnato.