Gara da dimenticare per Cristiano Ronaldo: brutto fallo, goal annullato, gestaccio ai tifosi e sconfitta

Cristiano Ronaldo è stato il protagonista in negativo di una partita che complica il discorso titolo per l’Al-Nassr.

Serviva una vittoria all’Al-Nassr per lanciare la volata nella corsa che conduce al trionfo nella Saudi Football League e invece, nel derby contro l’Al-Hilal è arrivata una pesantissima sconfitta che complica, e non di poco, il discorso per Cristiano Ronaldo e compagni.

Al MRSOOL Park di Riyad, in quella che doveva essere la grande serata di CR7, a decidere è stata un’altra vecchia conoscenza della Serie A: Odion Ighalo.

L’attaccante nigeriano, con un passato non propriamente esaltante con Udinese e Cesena, ha infatti realizzato la doppietta (entrambe le reti su calcio di rigore) che ha permesso al suo Al-Hilal di imporsi per 2-0 e di mettere in cascina tre punti pesantissimi (diciotto i suoi goal in questo campionato). E Cristiano Ronaldo?

Il fuoriclasse portoghese non si è limitato al ruolo di comparsa ed ha anzi rubato la scena, ma per motivazioni diverse da quelle consuete. Al 56’ ha infatti commesso un fallo plateale ai danni di Gustavo Cuellar, parso ai più da cartellino rosso, ma che è incredibilmente valso solo un giallo. Nel cercare infatti di impedire all’avversario di prendere un pallone, l’ha letteralmente bloccato con una sorta di ‘mossa da wrestling’. Ma non è tutto.

Al 77’ si è infatti visto annullare un grande goal, quello che sarebbe valso il momentaneo 2-1, per una posizione millimetrica di fuorigioco. Una decisione, quella presa dall’inglese Oliver, frutto anche dell’ausilio del VAR che ha lasciato dietro di sé non pochi dubbi.

Dopo il triplice fischio finale, i tifosi dell’Al-Hilal hanno iniziato ad intonare il nome di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, per tutta risposta, nell’uscire dal campo si è rivolto alla tribuna con un gestaccio: si è toccato i genitali.

Un gesto che non è passato inosservato, tanto che l’immagine è diventata fin da subito virale in rete.

A causa di questa sconfitta, l’Al-Nassr resta secondo il classifica staccato di tre lunghezze da un Al-Ittihad che tra l’altro ha anche giocato una partita in meno.