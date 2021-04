Pessina guarito dal coronavirus: può esserci contro la Juventus

Il centrocampista dell'Atalanta negativo all'ultimo tampone: possibile convocazione contro i bianconeri.

Matteo Pessina negativo all'ultimo tampone. Una settimana dopo l'annuncio della posività al coronavirus, il centrocampista dell'Atalanta risulta infatti guarito dal covid e potrà presto tornare a disposizione di Gasperini in vista delle prossime gare di campionato.

L'Atalanta giocherà il fondamentale scontro-Champions contro la Juventus nel prossimo turno di campionato, una gara che dirà molto in termini di qualificazione al massimo torneo europeo, con Dea e Madama in lotta per giocare ancora una volta insieme alle grandi d'Europa.

Non è però detto che Pessina sia disponibile per la gara: in caso di idoneità sportiva, Gasperini potrà convocare l'ex Verona per il big match del 31esimo turno. In tal caso, possibile partenza dalla panchina, per poi subentrare a match in corso nella seconda frazione.

Causa positività al covid, Pessina ha saltato l'ultima gara di campionato contro la Fiorentina, vinta dalla sua Atalanta per 3-2 grazie alle reti di Ilicic e Zapata (per i viola non è bastata la doppietta dell'implacabile Vlahovic). Tra le sorprese del torneo, il giovane centrocampista è stato uno dei giocatori contagiati nel focoloiao della Nazionale azzurra, alla pari, tra gli altri, di De Rossi, Cragno e Florenzi.

Per la gara contro la Juventus c'è Pasalic in vantaggio su Pessina, con Zapata e Muriel in avanti. Nonostante le ottime prestazioni con la maglia dell'Atalanta, il 23enne ha messo a segno solamente una rete in campionato, più due assist per i compagni di reparto.

Oltre al goal in Serie A, Pessina ha però detto la sua con due centri in Coppa Italia, essenziali per mandare avanti l'Atalanta fino alla finalissima. A maggio la squadra bergamasca se la vedrà proprio contro la Juventus per sollevare il trofeo, due anni dopo l'ultimo infruttuoso tentativo contro la Lazio.