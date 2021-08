Il Pescara debutta nel Girone B di Lega Pro 2021/2022 contro l'Ancona Matelica: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PESCARA-ANCONA MATELICA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pescara-Ancona Matelica

Pescara-Ancona Matelica Data: 28 agosto 2021

28 agosto 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Da una parte la voglia di rialzarsi subito e tornare in Serie B dopo appena un anno, dall'altra l'entusiasmo di chi è pronto calcare nuovamente grandi palcoscenici dopo anni nel calcio dilettantistico. La stagione di Pescara e Ancona Matelica si apre con il derby dell'Adriatico, valido per la prima giornata del Girone B della Lega Pro 2021/2022.

Il 'Delfino' torna nella terza serie a 12 anni di distanza dall'ultima volta, con la promozione grazie alla cavalcata con Eusebio Di Francesco in panchina.

Di fronte ci sarà l' Ancona Matelica . Dopo l'ottima stagione, la prima tra in Lega Pro, della squadra di Colavitto, in estate è arrivata la fusione con l'Ancona, che torna a vivere le emozioni del grande calcio.

All'esordio stagionale, il Pescara di Auteri si è imposto col risultato di 2-0 sull'Olbia davanti ai propri tifosi nel primo turno di Coppa Italia di Lega Pro. Decisive le reti di Galano e Cancellotti.

Anche l'Ancona Matelica ha conquistato il pass per il turno successivo. I marchigiano hanno superato l'Aquila Montevarchi dopo la lotteria dei calci di rigore, dopo l'1-1 nei 120 minuti firmato da Rolfini e Barranca.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Pescara-Ancona Matelica: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO PESCARA-ANCONA MATELICA

Pescara-Ancona Matelica è in programma sabato 28 agosto 2021 allo stadio 'Adriatico - Giovanni Cornacchia' di Pescara. Calcio d'inizio alle ore 20:30.

Sarà possibile assistere alla sfida tra Pescara e Ancona Matelica in diretta tv tramite l'applicazione di Eleven Sports, scaricabile su smart tv: basterà scegliere una delle due tipologie di abbonamento (mensile e stagionale) prima di poter accedere alla visione dell'evento.

Pescara-Ancona Matelica sarà disponibile in streaming su dispositivi come smartphone e tablet (con sistemi operativi iOS e Android) grazie all'applicazione di Eleven Sports. In alternativa ci si potrà collegare al sito ufficiale della piattaforma tramite browser da pc.

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Pompetti, Memushaj, Nzita; Bocic, De Marchi, D'Ursi. All. Auteri

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Iotti, Masetti, Di Renzo; Papa, Delcarro, D’Eramo; Moretti, Sereni, Rolfini. All. Colavitto