Perugia, show di Falzerano al pianoforte in aeroporto

Rinviata la partenza del Perugia per Crotone: durante l'attesa in aeroporto, Marcello Falzerano ha intrattenuto i compagni suonando al pianoforte.

Rimandata la partenza del per , dove oggi giocherà per l'undicesima giornata del campionato di Serie B: un inconveniente al charter che avrebbe dovuto portare la squadra in Calabria ha fatto posticipare il volo, come comunicato dal 'Grifo'.

"A.C. Perugia Calcio comunica che a causa di un guasto tecnico al charter incaricato di portare la squadra in terra calabra, la partenza per Crotone è stata rimandata a domani mattina (oggi, ndr). Salvo ulteriori comunicazioni la partita si disputerà regolarmente domani alle ore 15".

Giocatori costretti ad attendere in aeroporto: l'attesa è stata allietata da Marcello Falzerano, centrocampista degli umbri e appassionato di musica fin da bambino che ha suonato 'Amazing Short' al pianoforte.

Compagni di squadra 'rapiti' dalla padronanza di Falzerano che ha provato a caricare l'ambiente in vista di una trasferta difficile contro una diretta concorrente per la promozione in .