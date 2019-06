Perù-Brasile dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Perù e Brasile si affrontano nell'ultimo match del girone. Entrambe le compagini sono a 4 punti ed hanno chance di approdare ai quarti di finale.

Dopo la bella vittoria in rimonta sulla , il Perù di Guerrero cerca contro il non solo la qualificazione alla seconda fase ma anche il primo posto nel girone. Dovrà però fare i conti con una Selecao arrabbiata dopo il pareggio per 0-0 contro il .

La vittoria permetterebbe ad una delle due squadre di potersi classificare al primo posto nel girone ed approdare ai quarti di finale. L'eventuale perdente dovrà invece attendere il risultato dell'altro match tra Venezuela e Bolivia.

Un eventuale pareggio tra Perù e Brasile ed una vittoria del Venezuela sulla Boliva comporterebbe di dover considerare la differenza reti per le prime due posizioni, con l'aggiunta della grande possibilità per tutte e tre le squadre di essere ripescate come migliore terza.

Se invece la Bolivia dovesse battere il Venezuela, un pari permetterebbe a Brasile e Perù di essere entrambe qualificate, con i boliviani a sperare di entrare a fare parte delle due migliori terze.

Tutte le informazioni su Perù-Brasile: notizie sulle formazioni, i convocati e dove vedere il match in tv e streaming.

PERU'-BRASILE: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Perù-Brasile DATA 22 giugno 2019, ore 21.00 (italiane) DOVE Arena Corinthians, San Paolo (BRA) ARBITRO Fernando Rapallini ( ) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO PERU'-BRASILE

Match valido per la terza e ultima giornata del Gruppo B della Copa America 2019, Perù-Brasile si disputerà all'Arena Corinthians di San Paolo. A dirigere l'incontro sarà il fischietto argentino Fernando Rapallini. Il calcio d'inizio della gara sarà alle ore 21.00 italiane.

Perù-Brasile sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, unica realtà a essersi aggiudicata i diritti dell'intera Copa America 2019 in . Ogni abbonato potrà dunque assistere alla gara direttamente sulla propria smart oppure attraverso vari dispositivi quali PlayStation 4, Xbox, decoder SkyQ, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Qualsiasi abbonato a DAZN potrà seguire il match Perù-Brasile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito ufficiale e l'app dedicata. In questo modo per ogni appassionato sarà possibile guardare la gara anche in mobilità. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, accompagnato dal commento tecnico di Dario Marcolin.

Portieri: Gallese (Alianza Lima), Cáceda (Melgar), Álvarez ( Cristal).

Difensori: Corzo (Universitario), Araujo (Talleres), Advíncula ( ), Santamaria (Atlas), Abram (Velez), Trauco (Flamengo), Zambrano ( ), Callens ( )

Centrocampisti: Tapia (Willem II), Yotún (Cruz Azul), Pretell (Sporting Cristal), Gonzáles (Sporting Cristal), Flores (Morelia), Cueva (Santos), Polo ( ), Carillo (Al-Hilal), Hurtado (Konyaspor)

Attaccanti: Guerrero (Internacional), Ruidíaz ( ), Farfán ( Mosca)

Portieri: Alisson ( ), Cassio (Corinthians), Ederson ( )

Difensori: Dani Alves (Psg), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (A. Madrid), Alex Sandro ( ), Miranda ( ), Thiago Silva ( ), Marquinhos (Psg), Militao ( )

Centrocampisti: Allan ( ), Arthur ( ), Casemiro ( ), Fernandinho (Manchester City), Lucas Paqueta' ( ), Philippe Coutinho (Barcellona)

Attaccanti: Willian ( ), Richarlison ( ), David Neres ( ), (Gremio), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City)

PERU' (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Farfan, Cueva, Polo; Guerrero.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves,Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Casemiro, Arthur; Neres, Coutinho, Richarlison; Firmino.