Perisic al Tottenham, ci siamo: lunedì le visite mediche

Perisic pronto per sposare il Tottenham: nella giornata di lunedì, l'esterno croato effettuerà le visite mediche con la squadra allenata da Conte.

Tutto pronto per il trasferimento di Ivan Perisic al Tottenham. L'esterno, il cui contratto con l'Inter scadrà il 30 giugno e non verrà rinnovato, sta per sposare gli Spurs.

Dopo l'accordo raggiunto tra il croato e la squadra allenata da Antonio Conte, come riporta 'Repubblica' è stato fissato anche il giorno delle visite mediche: lunedì, Perisic volerà a Londra per effettuare i test di rito propedeutici alla firma.

Uno dei protagonisti della stagione nerazzurra appena andata in archivio, siglerà un biennale col Tottenham e ritroverà Conte in panchina dopo l'esperienza condivisa all'Inter tra il 2019 e il 2020.

L'articolo prosegue qui sotto

Perisic, classe '89, si misurerà dunque con la Premier: un altro importante step nella carriera del croato dopo Bundesliga e Serie A.