Quando Perisic dichiarò amore all'Inter: "Mai alla Juventus"

Il nome di Ivan Perisic è finito sulle prime pagine dei giornali sia per meriti sportivi che motivi riguardanti il calciomercato: la doppietta inferta alla Juventus in finale di Coppa Italia ha fatto gioire il popolo dell'Inter, terrorizzato all'idea che il futuro del croato possa essere proprio a Torino.

Ancora nessun accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno e le recenti indiscrezioni parlano di un forte interesse juventino per un eventuale colpo a parametro zero, che lascerebbe in dote una forte delusione agli ammiratori dell'ex Wolfsburg.

Le dichiarazioni rilasciate da Perisic subito dopo il trionfo in Coppa Italia hanno creato un ulteriore scossone all'interno dell'ambiente interista, alimentando i dubbi che verranno sciolti in un modo o nell'altro nei prossimi giorni.

Eppure, nel settembre 2017, Perisic espose chiaramente il suo pensiero relativamente all'ipotesi di un trasferimento alla Juventus: dopo la fantastica rete realizzata in un Inter-SPAL, al commento di un tifoso che lo invitava a trasferirsi a Torino, il croato replicò con un netto rifiuto tranciando di netto tale eventualità.

"MAI amico mio".

Quel 'mai' in maiuscolo lasciava presupporre l'impossibilità di un cambio di maglia sia a breve che a lungo termine, anche se i rumors delle ultime ore sembrano aver clamorosamente riaperto una pista soltanto all'apparenza morta e sepolta.