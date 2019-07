Perin al Benfica, ci siamo: martedì giornata decisiva

15 milioni sulla base del prestito con obbligo di riscatto, Perin sta per lasciare la Juventus per approdare al Benfica.

Non solo acquisti in casa , con Ramsey presentato quest'oggi e De Ligt in arrivo. I bianconeri stanno lavorando anche sul fronte cessioni, con Mattia Perin vicinissimo a lasciare Madama dopo appena un anno: nel suo futuro il campionato portoghese e il .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Il portiere della Juventus è infatti ad un passo dal firmare con il Benfica, visto che come riporta Sky Sport il club portoghese è a per definire gli ultimi dettagli che porteranno Perin a Lisbona in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni.

Domani sarà la giornata decisiva per il trasferimento di Perin, visto l'incontro previsto tra l'agente del giocatore Alessandro Lucci e il presidente del Benfica. Con il club portoghese giocherà i gironi di , magari sfidando proprio la Juventus.

Dopo un anno passato quasi sempre in panchina, Perin ha deciso di giocare nuovamente titolare ad alti livelli e dopo diverse possibilità di calciomercato ha scelto di continuare la sua carriera con il Benfica. Al suo posto è come noto tornato in bianconero Gigi Buffon.

L'avventura al Benfica sarà utile anche in chiave Nazionale per Perin, visto e considerando come Sirigu e Donnarumma siano le prime scelte di Mancini e Cragno stia scalando velocemente posizioni: in vista dell'Europeo 2020 un ruolo da titolare sarà decisivo per essere convocato.

Classe 1992, per Perin la destinazione portoghese sarà la prima esperienza estera e la quinta squadra della sua carriera: dopo , , e Juventus, una big fuori dai confini italici per dimostrare di essere tra i migliori portieri italiani in circolazione.