Pericolo Coronavirus: l'Honved sostituisce Sannino

L'Honved ha sostituito Sannino: il tecnico potrebbe essere entrato in contatto con gente che vive in Lombardia dove è scoppiato il Coronavirus.

L' è entrata ufficialmente tra i Paesi più colpiti dal Coronavirus dopo la , dove è nato il focolaio maggiore che ha dato il via all'epidemia. Nessun caso accertato finora in Ungheria, anche se proprio a causa della psicosi è stato preso un provvedimento importante nel mondo del calcio.

L'Honved, storica società ungherese, ha deciso di sostituire il tecnico italiano Giuseppe Sannino con Istvan Pisont che siederà in panchina nella sfida di sabato contro il DVTK.

Come scritto in un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, c'è il rischio che Sannino e il suo vice Recenti possano essere entrati in contatto con persone che vivono in Lombardia nelle aree in cui hanno avuto inizio i contagi.

Sannino e Recenti non presentano alcun sintomo ma, a scopo puramente precauzionale, non hanno diretto gli allenamenti e restano in attesa di altre comunicazioni da parte dell'Honved, quinto nel massimo campionato ungherese a tredici lunghezze di distanza dal Ferencvaros capolista.