La Nazionale di calcio di Skopje ha cambiato il suo nome di recente dopo che lo stesso paese lo ha fatto: dopo più di vent'anni di diatriba.

Macedonia del Nord. Un nome che esiste solamente da pochi anni, in virtù di una vecchia controversia risolta di recente con il cambiamento della denominazione del Paese e di conseguenza della Nazionale di calcio, nata negli anni '90 e capace di ottenere la qualificazione agli Europei un ventennio dopo.

Facente parte della Jugoslavia fino al 1991, la nazione dei Balcani, e conseguentemente la rappresentativa calcistica, la Macedonia ha adottato tale nome dopo essersi separata dalla Jugoslavia, diventando una nazione indipendente al pari di altri stati come Croazia e Slovenia. Allora perché 'del nord'?

La Macedonia, intesa come Nazionale di calcio, ha giocato la sua prima gara ufficiale contro la Slovenia (amichevole), per poi entrare a far parte di FIFA e UEFA un anno dopo, nel 1994. Per oltre due decenni, fino al 2019, il nome ufficiale del paese e della rappresentativa era Repubblica di Macedonia, o formalmente fuori dai confini, 'Macedonia'.

DA MACEDONIA A MACEDONIA DEL NORD

Nel 2019, però, il paese e la Nazionale hanno cambiato nome divenendo Macedonia del Nord. Il motivo? La diatriba a distanza con la Grecia, che dopo l'indipendenza dalla Jugoslavia e la scelta della denominazione 'Macedonia' ha sempre chiesto che questo nome venisse cambiato, in virtù della regione storica di cui fa parte il paese ellenico, denominato ancora oggi 'Macedonia'.

Insomma, fino al 2019 è esistita la Macedonia, intesa come nazione, e la Macedonia regione storica, di cui fanno parte anche Albania, Kosovo, Bulgaria, Serbia e per l'appunto Grecia e l'attuale Macedonia del Nord. Atene contestava ai vicini di aver chiamato il proprio stato in un modo ritenuto esclusivo della propria storia.

Nel 2018, con l'accordo di Prespa firmato dai due ministri degli esteri Nikola Dimitrov e Nikos Kotzias, rispettivamente nord-macedone e greco, è stato adottato a partire dal 2019 il termine Macedonia del Nord per il paese di Skopje e dunque per la Nazionale di calcio.

Esiste dunque una Macedonia del Sud? Non ufficialmente, considerando che in tale direzione c'è di fatto la Grecia, che fa parte della regione storica denominata Macedonia. A sua volta lo stato ellenico presenta Macedonia Centrale, Macedonia Occidentale e Macedonia orientale, tre delle delle regioni amministrative elleniche.