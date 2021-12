Chi ha vinto più Derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria?

Insieme a Milan-Inter, Torino-Juventus e Lazio-Roma, la sfida tra Genoa e Sampdoria è la stracittadina più importante d'Italia. Ogni anno le due maggiori squadre di Genova illuminano il Ferraris, lo stadio cittadino teatro di mille battaglia tra le compagini del capoluogo.

LE VITTORIE DI GENOA E SAMPDORIA NEL DERBY

Sono 104 le gare giocate tra Sampdoria e Genoa: ampiamente avanti i blucerchiati con 40 successi, mentre i rossoblù sono fermi a 28. In mezzo 38 pareggi. Anche per goal segnati la Sampdoria ha dati più alti: 120 reti per la Doria, 108 per il Grifone.