Perchè le partite di Serie A iniziano 5 minuti dopo? I motivi del ritardo

Il 27esimo turno di Serie A si è aperto con Milan-Udinese nella giornata di venerdì e si chiuderà domenica sera, con l'ultima delle dieci gare previste. Per i rossoneri e i bianconeri, che hanno dato il via alla nuova giornata, il calcio d'inizio non è avvenuto alle 18:45 come inizialmente previsto, ma bensì alle 18:50.

Anche Genoa-Inter, seconda gara del venerdì, e il resto delle sfide in programma sabato e domenica, inizieranno cinque minuti dopo: dunque al Ferraris calcio d'inizio alle 21:05 e non alle 21, per un motivo ben preciso, legato a quanto sta succedendo in Ucraina.

SERIE A AL VIA CON 5 MINUTI DI RITARDO: IL MOTIVO

La FIGC ha scelto di ritardare di cinque minuti l'inizio delle gare di Serie A, B e C, come protesta nei confronti dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Non solo i professionisti, ma anche i dilettanti uniti per dare un segnale ai tifosi e alle parti in gioco in questi difficili giornate.

Tutte le partite previste venerdì 25 febbraio, sabato 26, domenica 27 e lunedì 28, inizieranno con cinque minuti di ritardo, senza distizione di torneo professionistico o dilettantistico.

Gabriele Gravina, numero uno della federazione calcistica, ha commentato così: